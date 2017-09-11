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Китайские журналисты заинтересовались пермским «Терминатором»

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терминатор

Журналисты из Китая подготовили телевизионную передачу о пермском «Терминаторе» и его создателе в Кунгуре. Корреспонденты вели полуторачасовую прямую трансляцию через спутниковое оборудование с инженером-программистом Александром Осиповичем, который создал на 3D-принтере робота «Терминатора» по имени Джон Генри. Жители Поднебесной, чтобы добраться до Кунгурского района, преодолели 11 тысяч километров на машине. Трансляция велась в прямом эфире сразу на четырех каналах. Как отмечает издание «Искра-Кунгур», китайские журналисты не только сняли сюжет про местного умельца, но и передали от поклонников роботехники денежные средства, собранные жителями Китая.

 Александр Осипович, конструктор терминатора: "В грудной клетке у него персональный вычислительный компьютер, такой же, как у многих на столе стоит, только в разобранном виде, в глазах стоят камеры, в голове динамик и микрофон".

Метки: в Пермском крае, Наука и техника, В мире

Опубликовано: 11.09.2017 в 16:35 в рубрике - Вести Пермь

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