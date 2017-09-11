Китайские журналисты заинтересовались пермским «Терминатором»

Журналисты из Китая подготовили телевизионную передачу о пермском «Терминаторе» и его создателе в Кунгуре. Корреспонденты вели полуторачасовую прямую трансляцию через спутниковое оборудование с инженером-программистом Александром Осиповичем, который создал на 3D-принтере робота «Терминатора» по имени Джон Генри. Жители Поднебесной, чтобы добраться до Кунгурского района, преодолели 11 тысяч километров на машине. Трансляция велась в прямом эфире сразу на четырех каналах. Как отмечает издание «Искра-Кунгур», китайские журналисты не только сняли сюжет про местного умельца, но и передали от поклонников роботехники денежные средства, собранные жителями Китая.

Александр Осипович, конструктор терминатора: "В грудной клетке у него персональный вычислительный компьютер, такой же, как у многих на столе стоит, только в разобранном виде, в глазах стоят камеры, в голове динамик и микрофон".