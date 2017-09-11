Горячая линия: узнай всё об образовании

В Перми стартовала «горячая линия», посвященная началу учебного года. С 11 по 13 сентября её проведёт департамент образования администрации Перми. Родители школьников смогут задать интересующие их вопросы, связанные с организацией школьного и дополнительного образования. Звонки будут приниматься с понедельника по среду включительно с 16.00 до 18:00 по телефону 212-42-05.