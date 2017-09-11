Над Пермью зажглось северное сияние
В ночь на субботу пермяки могли увидеть северное сеяние. Это связано с усилением геомагнитной бури, свечение верхних слоев в атмосфере можно было наблюдать на широте Перми, рассказали в Пермском классическом университете. В ночь на пятницу необычное погодное явление наблюдали жители Санкт-Петербурга. В последний раз пермяки массово наблюдали северное сияние в ночь на 21 декабря 2015 года. Жители северной части региона – в ночь с 8 на 9 мая прошлого года.
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