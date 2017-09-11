Новый арт-объект: «Мост дружбы» облюбовали невесты

На площади перед Театром-Театром открыли «Мост дружбы» - арт-объект, посвященный 10-летию побратимских отношений Перми и Дуйсбурга, над созданием которого трудились 14 кузнецов. Что представляет из себя новая городская достопримечательность?

Новый арт-объект появился в центре города Перми. Посвящен он дружбе двух городов – Перми и Дуйсбурга.

Конструкция почти целиком состоит из железа, отдельно самые узнаваемые детали Перми - это Кафедральный собор, ротонда или медведь -сделаны из меди. Сложнее было воспроизвести основные достопримечательности Дуйсбурга.

Все вместе весит больше 500 килограммов. Для того чтобы установить мост, понадобился кран. Мастерская кузнецов ковала произведение искусства больше двух месяцев. Арт-объект посвящен 10-летней дружбе между двумя городами.

Первыми посетителями стали невесты города Перми. По задумке авторов, мост дружбы должен заложить еще одну традицию – он станет популярным местом среди новобрачных.