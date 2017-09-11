В Перми на выборах создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями

В Пермском крае были организованы участки для людей с ограниченными физическими возможностями. В частности, свое право могли реализовать те, кто плохо видит или слышит. Для таких избирателей создали специальные условия. Насколько они удобны?

В ДК Всероссийского общества слепых есть уникальная кабинка для людей с нарушением зрения. Чтобы они могли самостоятельно сделать свой выбор, внутри есть все необходимое – кнопка вызова помощника, увеличительное стекло, аудиосопровождение. А для тех, кто не видит совсем, есть специальный шрифт. Доверенное лицо выдает избирателю со слабым зрением специальный трафарет, где строчки прописаны шрифтом Брайля. Трафарет накладывается на избирательный бюллетень. Таким образом избиратель с ограниченными возможностями может наравне со всеми поставить галочку и сделать свой выбор самостоятельно.

Еще одна функция - звуковое сопровождение. В файле содержатся краткие сведения о претендентах на пост главы региона и указаны номера кандидатов, которым слабовидящие избиратели смогут отдать свои голоса. Такими технологиями в будущем должен быть оборудован каждый избирательный участок, уверен депутат Государственной Думы Игорь Шубин.

Еще в прошлом году проект по доступности голосования был пилотным. И такая кабинка была одна на весь край. В этом году возможность проголосовать самостоятельно есть у слабовидящих людей в 11 городах нашего региона. В избирательной комиссии утверждают, что на этом останавливаться не будут. В 2018 году на президентских выборах таких кабинок станет в разы больше.