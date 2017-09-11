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← Выборы губернатора прошли по новым правилам

Геннадий Зайцев: «Зло победить в одиночку нельзя»

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Зайцев

О новой волне международного терроризма и мерах борьбы с ним - гость программы "Лики времени" - наш земляк, Герой Советского Союза Геннадий Зайцев, легендарный командир группы «Альфа».

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 11.09.2017 в 13:02 в рубрике - Вести Пермь

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← Выборы губернатора прошли по новым правилам

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