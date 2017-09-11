Геннадий Зайцев: «Зло победить в одиночку нельзя»
О новой волне международного терроризма и мерах борьбы с ним - гость программы "Лики времени" - наш земляк, Герой Советского Союза Геннадий Зайцев, легендарный командир группы «Альфа».
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О новой волне международного терроризма и мерах борьбы с ним - гость программы "Лики времени" - наш земляк, Герой Советского Союза Геннадий Зайцев, легендарный командир группы «Альфа».
Первый губернатор Пермской области сделал свой выбор
Первый губернатор Пермской области Геннадий Игумнов также пришёл на избирательный участок.
|смотреть видео читать11.09.2017 в 11:25
День рождения набережной отметили под проливным дождем
Обновленной пермской набережной исполнился год. Как отмечали это событие пермяки?
|смотреть видео читать11.09.2017 в 10:57
В Прикамье впервые за 17 лет прошли выборы губернатора
В списки избирателей были включены 1 948 396 жителей региона. Сколько пермяков сделали свой выбор?
|смотреть видео читать11.09.2017 в 10:00
Выборы губернатора: Большинство избирателей проголосовали за Максима Решетникова
Кандидата поддержали более 687 тысяч человек - 82,06% голосовавших.
|читать11.09.2017 в 09:28
В Пермском крае прошли выборы губернатора
Средняя явка избирателей по Пермскому краю составила 39,37%.
|читать11.09.2017 в 06:16
Выборы губернатора прошли по новым правилам
Одно из главных изменений – это отмена так называемых открепительных удостоверений.
|смотреть видео читать11.09.2017 в 12:55
Выборы губернатора: голоса подсчитаны
В краевом избиркоме заявили об обработке 100% бюллетеней на выборах губернатора Пермского края.
|смотреть видео читать11.09.2017 в 12:42
Выборы в СИЗО прошли при 100-процентной явке
Выборы губернатора Пермского края прошли и в следственных изоляторах Прикамья.
|смотреть видео читать11.09.2017 в 12:13
Виктория Толстоганова 20 раз спускалась в тюрьму по канату
Актриса умело окутала тайной свою жизнь, но кое-какие секреты мы сумели раскрыть.
|читать10.09.2017 в 14:32
Юлия Меньшова: «Я была хороша для всех, кроме мужа»
Казалось бы, это сулило ей беззаботное детство, легкую юность и вполне предсказуемую жизнь. Но всё вышло не так просто.
|читать09.09.2017 в 17:14
Геннадий Зайцев: «Зло победить в одиночку нельзя»
Выборы губернатора прошли по новым правилам
Выборы губернатора: голоса подсчитаны
Чернушинский район: явка не подкачала
Выборы в СИЗО прошли при 100-процентной явке
В Кудымкаре во время выборов пропал свет
Первый губернатор Пермской области сделал свой выбор
День рождения набережной отметили под проливным дождем
В Прикамье впервые за 17 лет прошли выборы губернатора
Выборы губернатора: Большинство избирателей проголосовали за Максима Решетникова
В Пермском крае прошли выборы губернатора
Виктория Толстоганова 20 раз спускалась в тюрьму по канату
Юлия Меньшова: «Я была хороша для всех, кроме мужа»
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Выборы губернатора прошли по новым правилам
Выборы губернатора: голоса подсчитаны
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Выборы в СИЗО прошли при 100-процентной явке
Первый губернатор Пермской области сделал свой выбор
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