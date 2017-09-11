Выборы губернатора прошли по новым правилам

Выборы губернатора Пермского края прошли по новым правилам. Одно из главных изменений – это отмена так называемых открепительных удостоверений. Проголосовать можно по месту своего фактического проживания, а не по прописке. Об этом достаточно было уведомить любую близлежащую избирательную комиссию или прийти в любой офис МФЦ.

Бюллетень с доставкой в палату. Для Юрия Басманова, повредившего колено во время игры в футбол, новый порядок голосования - без открепительных удостоверений, а там где удобно - стал поводом сделать свой выбор, несмотря на обстоятельства.

В Пермской краевой больнице в единый день голосования был открыт один из 32 временных участков в регионе. Отличие от стационарного - галочку напротив кандидатов могут ставить только пациенты и сотрудники медучреждения.

Краевая избирательная комиссия оказалась в лидерах по количеству избирателей, написавших заявление о голосовании по месту своего фактического нахождения - рекордные полсотни тысяч человек. Региональный избирком поставил перед собой задачу - информация о выборах должна звучать из каждого «утюга», здесь лучшего всего сработал интернет. Также были задействованы и мобильные платформы. Приложение для смартфонов "Мои выборы" - пермский эксклюзив. С помощью него можно следить за ходом голосования практически в режиме реального времени.

Ещё одна особенность проведения этой выборной кампании в крае - использование QR-кода на итоговых протоколах.

- Считываем, наводим, и появляются данные из этого протокола.

Чтобы не было нарушений, на участках установлена система видеонаблюдения сверхчеткого качества. Трансляция идет прямиком в интернет.

Нововведений в нынешнем выборном процессе много, взять даже часы работы избирательных комиссий. Работа участковых избирательных комиссий продлилась до 22:00. Главное не забыть взять с собой паспорт.