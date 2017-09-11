Выборы губернатора: голоса подсчитаны

В краевом избиркоме заявили об обработке 100% бюллетеней на выборах губернатора Пермского края. Явка на выборах составила 42,5%. Представительница КПРФ Ирина Филатова набрала 7,5% голосов, представитель ЛДПР Олег Постников - 3,75%, Владимир Аликин из «Справедливой России» - 2,81%, Андрей Степанов из «Патриотов России» - 1,58%. За Максима Решетникова, кандидата от партии "Единая Россия", проголосовали 82,06% избирателей, по предварительным данным он побеждает на этих выборах в первом туре. Все подробности у Сергея Овчинникова.