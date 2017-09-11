Чернушинский район: явка не подкачала

Лидером по количеству пришедших на избирательные участки жителей стал Чернушинский район. Свое право на голосование здесь использовали больше 52% избирателей. Среди них был и депутат Законодательного Собрания от этой территории Олег Третьяков. Несмотря на то, что официальное его место жительства в Перми, он использовал возможность проголосовать на другом участке и сделал это именно в Чернушке, вместе со своими избирателям, в центре культуры и досуга «Нефтяник».

Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Столько здесь было потрачено сил и энергии. Очень много было объектов, которые мы буквально в последнюю неделю открыли. И конечно, встречи с жителями, общение, получение дополнительных наказов, но и сам Бог велел, чтобы я был со всеми вместе здесь до конца. Поэтому я решил принять участие в выборах в Чернушке, где у нас город является базовым южного нашего кластера. И чтобы на своем примере еще раз попросить жителей выделить драгоценное время и прийти и проголосовать".