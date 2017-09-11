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← Выборы в СИЗО прошли при 100-процентной явке

Чернушинский район: явка не подкачала

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Третьяков

Лидером по количеству пришедших на избирательные участки жителей стал Чернушинский район. Свое право на голосование здесь использовали больше 52% избирателей. Среди них был и депутат Законодательного Собрания от этой территории Олег Третьяков. Несмотря на то, что официальное его место жительства в Перми, он использовал возможность проголосовать на другом участке и сделал это именно в Чернушке, вместе со своими избирателям, в центре культуры и досуга «Нефтяник».

Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Столько здесь было потрачено сил и энергии. Очень много было объектов, которые мы буквально в последнюю неделю открыли. И конечно, встречи с жителями, общение, получение дополнительных наказов, но и сам Бог велел, чтобы я был со всеми вместе здесь до конца. Поэтому я решил принять участие в выборах в Чернушке, где у нас город является базовым южного нашего кластера. И чтобы на своем примере еще раз попросить жителей выделить драгоценное время и прийти и проголосовать".

Метки: в Пермском крае, Выборы

Опубликовано: 11.09.2017 в 12:35 в рубрике - Вести Пермь

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← Выборы в СИЗО прошли при 100-процентной явке

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