Выборы в СИЗО прошли при 100-процентной явке

Выборы губернатора Пермского края прошли и в следственных изоляторах Прикамья. Здесь находятся 1118 человек, которые также могут использовать свое право на голосование. Как свободное волеизъявление проходит в несвободе?

Номер камеры - при входе на избирательный участок. В графе адрес – Свободная, 1 - временное место пребывания подозреваемых. В 6-м СИЗО подследственные информационно подкованы. В коридорах висят плакаты, в каждой камере есть буклеты. Да и телевизоры никто не отменял. Правда, их не так много, поэтому выдают по графику - на неделю ставится в одну камеру, потом переставляется в другую.

На самом избирательном участке все по правилам - камеры видеонаблюдения, урны, бланки. Вся процедура проходит под пристальным взором сотрудников СИЗО. Распорядок дня у подозреваемых почти не изменился, разве что увеличили время прогулки на час. Голосование дело добровольное, но здесь 100% явка.

Всего в изоляторах Прикамья возможность проголосовать была у 1118 человек. Уже утром те, в чьих камерах есть телевизоры, смогут увидеть и результаты выборов губернатора Пермского края.