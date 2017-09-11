Первый губернатор Пермской области сделал свой выбор

Первый губернатор Пермской области Геннадий Игумнов сегодня также пришёл на избирательный участок. В 1996 году жители Прикамья отдали свои голоса за его кандидатуру, на этом посту он пробыл до 2000 года. В качестве избирателя он сделал свой выбор, рассказал журналистам о том, что ждёт от того, кто будет избран на губернаторский пост.

Геннадий Игумнов, первый губернатор Пермской области: "Я с удовольствием пришёл на выборы и считаю, что это очень правильное движение, в котором наша Россия сейчас начала шествовать, и я очень надеюсь, что большая часть жителей Пермского края на выборы придёт!".