Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← День рождения набережной отметили под проливным дождем

Первый губернатор Пермской области сделал свой выбор

смотреть видео

Игумнов

Первый губернатор Пермской области Геннадий Игумнов сегодня также пришёл на избирательный участок. В 1996 году жители Прикамья отдали свои голоса за его кандидатуру, на этом посту он пробыл до 2000 года. В качестве избирателя он сделал свой выбор, рассказал журналистам о том, что ждёт от того, кто будет избран на губернаторский пост.

Геннадий Игумнов, первый губернатор Пермской области: "Я с удовольствием пришёл на выборы и считаю, что это очень правильное движение, в котором наша Россия сейчас начала шествовать, и я очень надеюсь, что большая часть жителей Пермского края на выборы придёт!".

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть, Выборы

Опубликовано: 11.09.2017 в 11:25 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

День рождения набережной отметили под проливным дождем

Как голосовали кандидаты?

В Прикамье впервые за 17 лет прошли выборы губернатора

Вести Пермь. События недели

Владимир Путин: «Пермь - крупнейший экономический кластер»

Почти как в Австрии: В Перми открыли Венский фестиваль музыкальных фильмов

Кросс нации: на забег выйдут тысячи пермяков

Мост дружбы - новый арт-объект в Перми

Дегустируй и покупай пермское

«Управляшки» оштрафуют за мусор возле домов


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← День рождения набережной отметили под проливным дождем

Обратите внимание

в Перми

Первый губернатор Пермской области сделал свой выбор

Первый губернатор Пермской области Геннадий Игумнов также пришёл на избирательный участок.
смотреть видео читать11.09.2017 в 11:25
Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть, Выборы

День рождения набережной отметили под проливным дождем

Обновленной пермской набережной исполнился год. Как отмечали это событие пермяки?
смотреть видео читать11.09.2017 в 10:57
Метки: в Перми, Общество

В Прикамье впервые за 17 лет прошли выборы губернатора

В списки избирателей были включены 1 948 396 жителей региона. Сколько пермяков сделали свой выбор?
смотреть видео читать11.09.2017 в 10:00
Метки: в Перми, в Пермском крае, Выборы, Власть

Выборы губернатора: Большинство избирателей проголосовали за Максима Решетникова

Кандидата поддержали более 687 тысяч человек - 82,06% голосовавших.
читать11.09.2017 в 09:28
Метки: в Пермском крае, в Перми, Выборы, Власть

В Пермском крае прошли выборы губернатора

Средняя явка избирателей по Пермскому краю составила 39,37%.
читать11.09.2017 в 06:16
Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

в России

Виктория Толстоганова 20 раз спускалась в тюрьму по канату

Актриса умело окутала тайной свою жизнь, но кое-какие секреты мы сумели раскрыть.
читать10.09.2017 в 14:32
Метки: в России, СМИ, Кино

Юлия Меньшова: «Я была хороша для всех, кроме мужа»

Казалось бы, это сулило ей беззаботное детство, легкую юность и вполне предсказуемую жизнь. Но всё вышло не так просто.
читать09.09.2017 в 17:14
Метки: в России, СМИ, Общество

Кто на свете всех милее?

Ко Всемирному дню красоты – 9 сентября – мы выяснили, кто из знаменитостей боролся за корону первой красавицы и чем это обернулось.
читать09.09.2017 в 13:09
Метки: в России, СМИ, Общество

Владимир Путин: «Пермь - крупнейший экономический кластер»

Как прошел визит главы государства в Пермь?
смотреть видео читать09.09.2017 в 08:05
Метки: в Перми, Власть, в России

Почти как в Австрии: В Перми открыли Венский фестиваль музыкальных фильмов

Под открытым небом пермяки и гости города могут посмотреть музыкальные кинофильмы и познакомиться с исполнителями мирового уровня.
смотреть видео читать08.09.2017 в 17:41
Метки: в Перми, Общество, Культура, в России
Лента новостей RSS каналы

В Кудымкаре во время выборов пропал светВ Кудымкаре во время выборов пропал свет

Первый губернатор Пермской области сделал свой выборПервый губернатор Пермской области сделал свой выбор

День рождения набережной отметили под проливным дождемДень рождения набережной отметили под проливным дождем

Как голосовали кандидаты?Как голосовали кандидаты?

В Прикамье впервые за 17 лет прошли выборы губернатораВ Прикамье впервые за 17 лет прошли выборы губернатора

Выборы губернатора: Большинство избирателей проголосовали за Максима РешетниковаВыборы губернатора: Большинство избирателей проголосовали за Максима Решетникова

В Пермском крае прошли выборы губернатораВ Пермском крае прошли выборы губернатора

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

Виктория Толстоганова 20 раз спускалась в тюрьму по канатуВиктория Толстоганова 20 раз спускалась в тюрьму по канату

10 сентября - День набережной10 сентября - День набережной

Юлия Меньшова: «Я была хороша для всех, кроме мужа»Юлия Меньшова: «Я была хороша для всех, кроме мужа»

Кто на свете всех милее?Кто на свете всех милее?

Ярмарки по всей ПермиЯрмарки по всей Перми

Владимир Путин: «Пермь - крупнейший экономический кластер»Владимир Путин: «Пермь - крупнейший экономический кластер»

Выражать мнение - свободно и добровольноВыражать мнение - свободно и добровольно

Почти как в Австрии: В Перми открыли Венский фестиваль музыкальных фильмовПочти как в Австрии: В Перми открыли Венский фестиваль музыкальных фильмов

Кросс нации: на забег выйдут тысячи пермяковКросс нации: на забег выйдут тысячи пермяков

Мост дружбы - новый арт-объект в ПермиМост дружбы - новый арт-объект в Перми

Дегустируй и покупай пермскоеДегустируй и покупай пермское

«Управляшки» оштрафуют за мусор возле домов«Управляшки» оштрафуют за мусор возле домов

Наталья Осипова: «Хочется подарить чудо!»Наталья Осипова: «Хочется подарить чудо!»

Пейнтбол - спорт для активныхПейнтбол - спорт для активных

Да будет газ!Да будет газ!

«Хроники Нарнии» по-пермски«Хроники Нарнии» по-пермски

Специальный репортаж: Молодежный форум «Пермский период»Специальный репортаж: Молодежный форум «Пермский период»

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru