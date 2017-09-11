В Прикамье впервые за 17 лет прошли выборы губернатора

В Прикамье впервые за 17 лет проходят выборы губернатора Пермского края. В 8.00 утра в регионе открылось 1 840 избирательных участков, 722 из них оборудованы системой видеонаблюдения, так что следить за процессом голосования, позже и за подсчетом бюллетеней, можно в режиме онлайн – через Интернет. В списки избирателей включены 1 948 396 жителей региона.

По данным на 20:00 явка по выборам губернатора составляла 34,92%.

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: "Чуть хуже голосуют в Свердловском районе, Мотовилихинском районе, и в целом город Пермь. Активнее – сельские территории, южные территории края. Мы рассчитываем, что до окончания голосования у нас еще осталось время, и избиратели подтянутся на избирательные участки".

Все сегодня говорят о важности голосования, поскольку не было такого 17 лет, а выборов губернатора Пермского края не было вообще. Наш корреспондент поинтересовалась у председателя избирательной комиссии Прикамья, является ли это дополнительным стимулом для избирателей.

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: "Люди разные, мы это прекрасно понимаем. Надеемся, что на большую часть наших избирателей, населения, конечно, это влияет, это является для них аргументом, потому что мы выбираем главу региона, который будет определять политику развития края не только на 5 лет, на которые мы его выбираем, но и на достаточно большую перспективу. Конечно, это очень важный выбор, важный шаг и будет очень обидно, если кто-то упустит свой шанс повлиять и поучаствовать в выборе высшего должностного лица региона".

Как рассказал Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края, более активны сельские территории, чуть менее активны городские округа. Это не только в Пермском крае, но и в целом по стране специфика. "Но надо сказать, что в этом году городские округа, в том числе Пермь, более активно голосуют, чем в прошлом году на выборах в Пермскую городскую думу, Законодательное собрание. На порядок активнее наши горожане участвуют в выборах губернатора", - отметил председатель краевого избиркома.

Есть ли информация о каких-либо нарушениях или все идет гладко?

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: "Действительно нарушений мало, особенно если сравнивать с другими годами. Практически нарушений нет. В избирательные комиссии, в правоохранительные органы обращений, заявлений, жалоб на голосование минимальное количество. Они не существенные. Мы оперативно реагируем на то, чтобы исправить ситуацию, если есть какие-то мелкие недочеты. В целом обращения граждан касаются разъяснения порядка, как можно проголосовать. Горячая линия, которая создана вместе с Общественной палатой, с Уполномоченным по правам человека работает очень активно. Порядка ста обращений за день туда поступило. Но все они касаются именно разъяснений прав избирателей".