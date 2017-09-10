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Вести Пермь. События недели

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За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края.


Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 10.09.2017 в 15:44 в рубрике - Вести Пермь

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