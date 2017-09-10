Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края.
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За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края.
Вести Пермь. События недели
Обзор ключевых тем недели.
|смотреть видео читать10.09.2017 в 15:44
10 сентября - День набережной
Принято решение праздновать День набережной ежегодно, превратив это событие в городскую традицию.
|читать10.09.2017 в 09:00
Ярмарки по всей Перми
9 и 10 сентября во всех районах Перми пройдут ярмарки выходного дня.
|читать09.09.2017 в 10:16
Владимир Путин: «Пермь - крупнейший экономический кластер»
Как прошел визит главы государства в Пермь?
|смотреть видео читать09.09.2017 в 08:05
Выражать мнение - свободно и добровольно
10 сентября 2017 года впервые за много лет жителям Пермского края предстоит выбрать губернатора.
|читать08.09.2017 в 18:09
Виктория Толстоганова 20 раз спускалась в тюрьму по канату
Актриса умело окутала тайной свою жизнь, но кое-какие секреты мы сумели раскрыть.
|читать10.09.2017 в 14:32
Юлия Меньшова: «Я была хороша для всех, кроме мужа»
Казалось бы, это сулило ей беззаботное детство, легкую юность и вполне предсказуемую жизнь. Но всё вышло не так просто.
|читать09.09.2017 в 17:14
Кто на свете всех милее?
Ко Всемирному дню красоты – 9 сентября – мы выяснили, кто из знаменитостей боролся за корону первой красавицы и чем это обернулось.
|читать09.09.2017 в 13:09
Владимир Путин: «Пермь - крупнейший экономический кластер»
Как прошел визит главы государства в Пермь?
|смотреть видео читать09.09.2017 в 08:05
Почти как в Австрии: В Перми открыли Венский фестиваль музыкальных фильмов
Под открытым небом пермяки и гости города могут посмотреть музыкальные кинофильмы и познакомиться с исполнителями мирового уровня.
|смотреть видео читать08.09.2017 в 17:41
Виктория Толстоганова 20 раз спускалась в тюрьму по канату
Юлия Меньшова: «Я была хороша для всех, кроме мужа»
Владимир Путин: «Пермь - крупнейший экономический кластер»
Выражать мнение - свободно и добровольно
Почти как в Австрии: В Перми открыли Венский фестиваль музыкальных фильмов
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