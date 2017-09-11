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Как голосовали кандидаты?

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Решетников с супругой

В Пермском крае выбирали губернатора. Как проголосовали кандидаты на должность губернатора Пермского края?

Владимир Аликин, представляющий «Справедливую Россию», пришёл на избирательный участок своего родного Кировского района. Опустив бюллетень в урну для голосования, призвал всех отдать предпочтение тому или иному кандидату, несмотря на неприятную погоду.

Владимир Аликин, кандидат на должность губернатора Пермского края: "Погода нас не радует, но у нас же с погодой всегда какие-то нюансы. Но, я думаю,  явка будет, люди идут на выборы. И мы сделаем свой выбор".

Дождь и слякоть не напугали избирателей, которые голосовали в гимназии №33 на улице Островского. Среди них был и кандидат в губернаторы Олег Постников, член партии ЛДПР. На избирательный участок он пришёл вместе с дочерью.

Олег Постников, кандидат на должность губернатора Пермского края: "У нас есть возможность реализовать своё право - не обязанность, не долг, а именно право выбрать человека, который будет управлять будущим Пермского края, будет давать нам пример, как и куда развиваться краю. Это тот человек, который заложит основы нашего, я надеюсь, всё-таки светлого будущего".

Максим Решетников, выдвинутый на пост губернатора партией «Единая Россия», проголосовал в педагогическом университете вместе с женой. Как он рассказал журналистам, день - в такую погоду - начался сложно, однако дождь, по его мнению, не должен становиться помехой на пути к избирательному участку.

Максим Решетников, кандидат на должность губернатора Пермского края: "Первые выборы губернатора за 17 лет, и конечно, хотелось бы, чтобы максимальное число людей воспользовалось этим правом, особенно молодёжь. Поэтому призыв только один сегодня и настрой только один - прийти и выразить своё мнение".

Избирателей на одном из участков микрорайона Пролетарский встречали концертом с участием народного ансамбля. Здесь свой голос отдал еще один кандидат в губернаторы Андрей Степанов, член партии «Патриоты России», который пришёл вместе с племянником после футбольной тренировки.

Андрей Степанов, кандидат на должность губернатора Пермского края: "Это, конечно же, очень важно, если хотим, чтобы молодёжь наша росла здоровая, крепкая, и ветераны чувствовали себя комфортно, жили достойно. Необходимо приходить и сделать выбор - это очень важно".

Метки: в Пермском крае, Власть, Выборы

Опубликовано: 11.09.2017 в 10:32 в рубрике - Вести Пермь

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