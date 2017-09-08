Дегустируй и покупай пермское

У пермяков поинтересуются мнением о качестве местных продуктов. Региональные власти и торгово-промышленная палата перезапускает проект «Покупай пермское!». На площадках сети магазинов «Семья» 9 и 10 сентября планируется дегустация продуктов. Здесь будут представлены товары около 20 местных производителей. Участники смогут попробовать свежие и прошедшие термообработку овощи, соленья, мясную и молочную продукцию, рыбу, мед и кондитерские изделия, а также сыр и хлеб, представленные как большими заводами, так и маленькими фермерскими хозяйствами Прикамья. Затем гости примут участие в народном голосовании.