«Управляшки» оштрафуют за мусор возле домов

В Перми за мусор возле многоэтажек намерены штрафовать на четверть миллиона рублей. Госжилинспекция за 2 недели обещает проверить 500 городских дворов. Основное внимание будет уделено качеству уборки придомовых территорий от мусора и бездействию коммунальщиков, - сообщили в администрации Перми. Если найдут нарушения, управляющим компаниям грозят штрафы от 250 тысяч рублей. Больше всего жалоб на мусор возле домов поступило от жителей Свердловского и Кировского районов Перми, а также от жителей Осы.