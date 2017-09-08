Мост дружбы - новый арт-объект в Перми

8 сентября на площади перед Театром-Театром появится Мост дружбы, посвященный десятилетию побратимских отношений Перми и Дуйсбурга. Над созданием объекта трудились 14 пермских кузнецов. Работы проходили в ремесленной мастерской на улице Пермской. Новый арт-объект появится в финальной точке пешеходного маршрута «Зеленая линия», дополнив экскурсию по достопримечательностям города Перми. Он будет представлять собой мост длиной пять метров, а шириной – 1,5 метра, по которому смогут пройти все желающие. В этом году Пермь и Дуйсбург отмечают десятилетие побратимских отношений, старт которым был дан в 2007 году во время IX Германско-Российского форума в Гамбурге.