Мост дружбы - новый арт-объект в Перми
8 сентября на площади перед Театром-Театром появится Мост дружбы, посвященный десятилетию побратимских отношений Перми и Дуйсбурга. Над созданием объекта трудились 14 пермских кузнецов. Работы проходили в ремесленной мастерской на улице Пермской. Новый арт-объект появится в финальной точке пешеходного маршрута «Зеленая линия», дополнив экскурсию по достопримечательностям города Перми. Он будет представлять собой мост длиной пять метров, а шириной – 1,5 метра, по которому смогут пройти все желающие. В этом году Пермь и Дуйсбург отмечают десятилетие побратимских отношений, старт которым был дан в 2007 году во время IX Германско-Российского форума в Гамбурге.
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