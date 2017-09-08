Наталья Осипова: «Хочется подарить чудо!»

Звезда мирового балета Наталья Осипова теперь прима-балерина Пермского театра оперы и балета. Она подписала контракт на год с возможностью пролонгации. В новом статусе Наталья Осипова уже станцевала на пермской сцене партию Жизели в одноименном спектакле. О планах на новый театральный сезон в гостях у программы "Новости культуры" рассказывает прима-балерина Наталья Осипова и директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов.