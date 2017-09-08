Пейнтбол - спорт для активных
Пермяков, кому по душе подвижные игры, приглашают на Чемпионат ПФО и Этап Кубка России по пейнтболу. В Пермь приедут команды из Екатеринбурга, Самары, других городов и даже Казахстана. Турнир пройдёт на базе пейнтбольного клуба «Файтер» по адресу улица Ижевская, 23. Начало соревнований 9 сентября в 10.00 утра.
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