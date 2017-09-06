Фестиваль «Дни воинской славы России» расширяет границы

В Перми стартовал краевой фестиваль «Дни воинской славы России». Церемонию открытия посвятили Дню Бородинского сражения. На протяжении всего учебного года пройдут конкурс авторов-исполнителей патриотической песни, краевой спортивный турнир, интеллектуальные и другие состязания, участие в которых примут более 40 тысяч школьников.

Конкурсы рисунков, сочинений, викторины, уроки мужества, интеллектуальные и спортивные турниры - открытий и встреч прикамских школьников ждет немало. Фестиваль «Дни воинской славы России» будет длиться весь учебный год.

Спортивно-патриотический фестиваль «Дни воинской славы России» проводится уже в четвертый раз среди прикамских школьников с целью формирования патриотических и гражданских ценностей.

Значимость проведения «Дней воинской славы России» подчеркнул и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников. На торжественной церемонии открытия он обратился к участникам и гостям фестиваля по видеосвязи.

Церемонию открытия посвятили Дню Бородинского сражения. В течение всего учебного года участников фестиваля ждут мероприятия, посвященные дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских в битве под Москвой в 1941 году и другим датам.

В новом учебном году фестиваль «Дни воинской славы России» расширил не только территориальные границы, но и временные. В течение 9 месяцев десятки тысяч школьников со всего Пермского края будут принимать участие в различных мероприятиях, которые посвятят знаковым событиям российской истории.