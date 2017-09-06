Рейд «Мотоциклист»: Нарушаем?
Подделка номеров и отсутствие прав - нарушения, которые выявили инспекторы ГИБДД в рамках рейда "Мотоциклист". Проверка прошла в Ленинском районе Перми, владельцам двухколесной техники выписали 11 штрафов. С начала года в Перми по вине мотоциклистов произошло 18 ДТП, в которых 2 человека погибли и 23 пострадали.
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