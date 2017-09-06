Куда потратили дорожные миллиарды?

В Перми состоялось заседание совета глав муниципальных районов и городских округов, где обсуждали ремонт дорог. В этом году на приведение в порядок краевых трасс было направлено 12 млрд руб. В 12 районах региона ремонт уже завершился. В 26 территориях работы почти закончены. В отстающих - Кудымкар и Кочевский районы. Там выполнили свои обязательства менее чем наполовину. В аутсайдерах - Березники, Александровский, Кунгурский районы, где степень готовности всего 10-15%.