Пермские регбистки настроены на победу

Игроки женского клуба «Витязь» - победительницы Федеральной лиги по регби-7 прошлого года, готовятся подтвердить свой статус и в этом сезоне. А параллельно завоёвывают один чемпионский титул за другим в смежном дивизионе - пляжном.

В 2016 году регбистки «Витязя» стали победительницами чемпионата федеральной лиги - второго по значимости российского турнира. Уже в этом сезоне завоевали золото международного турнира в Батуми. В пляжном дивизионе выиграли отечественный чемпионат, а 4 пермячки помогли сборной России одержать победу в первом в истории Европейском.

Любительский спорт не подразумевает зарплаты. В команде в основном студентки, которые помимо тренировок успевают подрабатывать. В «Витязе» Мария Дубровина с самого первого дня. Убеждена, регби для тех, кому необходим серьёзный физический тренинг. И уверенность, что это женский вид спорта тоже.

Мария Дубровина, КМС по регби: "Я занималась многими видами спорта понемножку, а здесь мне понравилось, что охватывает всё: и лёгкая атлетика, и борьба у нас есть, и поле. Все виды спорта здесь замешаны, а вообще когда начинаешь полностью понимать все правила регби - влюбляешься в эту игру на всю жизнь".

Кратко, правила следующие: пас всегда назад, брать игрока можно только с мячом - других не трогают. В этом, кстати, отличие от американского футбола. И, наконец, положив мяч за линию, его нужно заземлить. В остальном - дело техники.

Подразделения регбийного клуба «Витязь» весьма обширно - это мужская, женская команды, их дубли и воспитанники СДЮСШОР разных возрастов. Во время краевых соревнований на построении они занимают весь периметр поля, без малого 400 человек.

Последней задачей на сезон для своих подопечных Максим Омонов озвучил так - подтвердить чемпионское звание в регулярном чемпионате.

Максим Омонов, тренер ЖРК «Витязь»: "Сезон уже подходит к концу, остаётся решающий 3 тур, он будет у нас в Перми проходить, Чемпионат России, по итогам всех туров будут суммироваться баллы, та команда, которая наберёт больше всего баллов, станет первая".

Редкость для пермяков - решающий тур женского чемпионата по регби-7 пройдёт в нашем городе 23 и 24 сентября.