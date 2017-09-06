Поклонников Театра-Театра ждет «Ночь открытых дверей»
Восьмого сентября пермский Театр-Театр открывает 91-й творческий сезон. В честь этого события здесь пройдёт День открытых дверей. Точнее, это будет не день, а ночь открытых дверей, потому что само мероприятие стартует в 19.00 и продолжится до 3 утра. Зрители смогут не только заглягнуть за кулисы, но и узнать о других талантах актёров пермского театра. Подробно об этом событии и планах на будущее рассказывает гость программы "Новости культуры" Владимир Гурфинкель, главный режиссёр Театра-Театра.
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