День района отметят на Мотовилихинском пруду
9 сентября на Мотовилихинском пруду пройдёт спортивный праздник «День района». Без малого круглую дату - 79 лет - отметят обширной развлекательной программой для детей и взрослых. Для разных возрастных групп пройдут состязания: по пляжному волейболу, футволею, пляжному футболу, турнир по гиревому спорту для мужчин. Все желающие смогут сдать нормы ГТО. На акватории пруда пройдут зрелищные гонки – гребля на лодках класса «Дракон» среди любителей и профи. Старт соревнований в 10.00 утра. С 12.00 часов - развлекательная программа с участием творческих коллективов. На сцене выступят иллюзионисты, представители национальных сообществ, «гвоздь» программы - легендарная пермская группа «DROZDOV BAND».
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