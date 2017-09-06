День района отметят на Мотовилихинском пруду

9 сентября на Мотовилихинском пруду пройдёт спортивный праздник «День района». Без малого круглую дату - 79 лет - отметят обширной развлекательной программой для детей и взрослых. Для разных возрастных групп пройдут состязания: по пляжному волейболу, футволею, пляжному футболу, турнир по гиревому спорту для мужчин. Все желающие смогут сдать нормы ГТО. На акватории пруда пройдут зрелищные гонки – гребля на лодках класса «Дракон» среди любителей и профи. Старт соревнований в 10.00 утра. С 12.00 часов - развлекательная программа с участием творческих коллективов. На сцене выступят иллюзионисты, представители национальных сообществ, «гвоздь» программы - легендарная пермская группа «DROZDOV BAND».