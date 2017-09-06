«Парма» завершила предсезонную подготовку

Баскетбольный клуб "Парма" завершил предсезонную подготовку в Риге победами над двумя спарринг-партнёрами. Итог контрольных игр следующий: встреча с участником единой лиги ВТБ литовский ВЭФом завершилась с преимуществом Пармы 70:67. Латвийский Вентспилс уступил прикамцам 75:91. Часть сборов в Риге завершена. На очереди выезд в латвийский город Лиепая, где команде предстоят еще три игры.

Тем временем в продажу поступили билеты на первый квалификационный раунд Кубка Европы ФИБА. Игра с "Работничками" из Македонии состоится 21 сентября в УДС Молот в 19.00 часов. Приобрести билеты можно в Центральных и Городских зрелищных кассах, а также на клубном сайте. Где также можно получить бесплатные билеты, при условии обладания "вездеходов" на сезон 2017-2018.