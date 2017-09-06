История с исчезновением закончилась благополучно

Благополучно завершены поиски пропавшей неделю назад матери с 3-летним ребенком. Еще накануне ее по всему краю искали волонтеры. Следственный комитет подключил свои силы в понедельник и за день дело раскрыл. Нашлась женщина под Чусовым у родственников. Сбежала туда от сожителя, с которым больше не хотела видеться. Действительно ли она все это время не знала, что ее ищут всеми силами и даже по ночам, об этом пока неизвестно.

Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудниками полиции вчера ночью женщина с ребенком обнаружены в Чусовском районе, их жизни ничего не угрожает. Как установлено в ходе доследственной проверки, никаких преступлений в отношении них не совершалось".