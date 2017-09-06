В call-центре Перми пройдут две прямые линии

В call-центре Перми 6 сентября сразу две актуальные горячие линии. С 10.00 до 11.00 специалисты департамента ЖКХ городской администрации будут отвечать на вопросы по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды». В полдень к ним присоединится прокурор города Андрей Назаров. Его можно будет спросить о мерах воздействия на управляющие компании. Звонки на обе прямые линии принимаются по телефону 2-059-059.