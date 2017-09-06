Прикамские нефтяники отметили профессиональный праздник
По случаю профессионального праздника лучшие и самые заслуженные нефтяники Пермского края собрались в одном месте – в ДК Гагарина в Перми.
60 лет назад, рассказал руководитель пермских нефтедобытчиков Олег Третьяков, в 1957 году, впервые в истории нефтяной промышленности Прикамья годовой объём добычи предприятия «Пермнефть» превысил один миллион тонн нефти. Сегодня добыча превышает 15 миллионов тонн в год.
Как водится, на празднике много гостей - один из тех, кто приехал поздравить нефтяников - депутат Госдумы Александр Василенко, который в «Лукойле» в своё время проработал 17 лет.
День нефтяника - это не только собрание в ДК, это множество событий, которые проходят по всему краю. Например, в Чернушке день рождения города объединили с профессиональным праздником, что также является одной из традиций.
Одно из направлений, про которое говорили сегодня на празднике - социальное сотрудничество с регионом, когда в рамках соглашения между краем и «Лукойлом» миллионы рублей вкладываются в образование, спорт, культуру и здравоохранение.
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