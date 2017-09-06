Решение принято, идут согласования. Сгоревший корпус бассейна «Кама» будет восстановлен и во многом этому поспособствовала активность местных жителей. Каким образом?

Строили своими руками заводчане. Бассейн и дом спорта в микрорайоне Владимирский появились еще в советское время. Сооружение давно в частной собственности. И по традиции - центральное место для занятий спортом в округе.

Здание дома спорта сгорело в ноябре 2016 года. Площадь пожара - 400 квадратных метров. Очевидцы слышали громкий хлопок. Причиной называлось замыкание электропроводки. Людей в здании на момент воспламенения не было. Очаг возгорания находился в районе гимнастического зала. Сильнее всего пострадали перекрытия, крыша рухнула.

Автором проекта восстановления сгоревшего здания стал пермяк Данил Оболонков. Сегодня, как будет выглядеть дом спорта, впервые демонстрируют местным жителям. Ранее к своему депутату они обращались постоянно - переживали, не откроют ли на этом месте какой-нибудь супермаркет.

И местные, и краевые власти поддерживают развитие спорта. Пермские депутаты готовы помогать социально-ответственному бизнесу. Выделять бюджетные деньги на сертификаты, которые и позволяют детям заниматься бесплатно в секциях и кружках Перми. К примеру, в «Каму», можно будет прийти на спортивную гимнастику, возможно, фитнес или баскетбол.

Реконструированное здание дома спорта обещают открыть уже к 1 сентября 2018 года.