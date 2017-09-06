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Подробности ДТП на Камском мосту: водитель мог заснуть
Жуткая авария на въезде на Коммунальный мост в Перми стала самой обсуждаемой в лентах о чрезвычайных происшествиях. Утром 23-летний водитель «Хендай» в районе бывшего поста ДПС «Кама» неожиданно выехал на встречку и в лобовом столкновении протаранил сразу две машины. Сам погиб. Его пассажир в больнице. Девушка-водитель с желтой малолитражки тоже госпитализирована. В ГИБДД пока не могут назвать причину, по которой молодой человек вдруг выехал на встречную полосу движения.
Ряд СМИ сообщают со ссылкой на собственные источники, что погибший водитель работал таксистом. В момент ДТП якобы вез клиента. Не спал почти сутки и мог уснуть за рулем. Однако, как стало известно «Вестям», документов, указывающих на то, что молодой человек зарабатывал извозом, при нем не найдено. Однако машина находится в аренде. Собственник – юридическое лицо. Какое именно – не сообщается. Если погибший и был таксистом, то скорее всего работал нелегально. Пока в ГИБДД комментируют - водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двумя машинами.
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