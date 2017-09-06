В Прикамье открыли новый участок трассы до Екатеринбурга

Современный магистральный участок трассы Пермь-Екатеринбург официально добрался до Кукуштана. Если бы не задержка работ в районе Кояново, можно было бы сказать, что преодолена половина пути до Кунгура. Однако и по этому проблемному участку сейчас появилась полная ясность.

Торжественным сигналом новый участок федеральной трассы открывают те, кто строил дорогу. Рабочие трудились с опережением графика, чтобы выполнить обещание и сдать дорогу раньше на месяц. Следом трассу оценили и простые автолюбители, отметив ее безопасность и качество.

Ввод нового отрезка федеральной трассы с 33 по 47-й километр объединили с ранее построенными участками, это позволило в полноценном режиме запустить более 14 километров федеральной автодороги, идущей в обход населённых пунктов Бершеть и Янычи.

6 полос для движения, 4 транспортных развязки, два моста, пешеходный переход и искусственное освещение на всем протяжении нового участка федеральной трассы. Цена вопроса - почти 6,5 млрд рублей. Средства выделил федеральный бюджет.

В перспективе такой автобан должен дойти и до Кунгура. Краевые власти тесно работают с Росавтодором.

Между двумя сданными участками трассы остается еще один, и он не забыт. Проблемный отрезок от Лобаново до Кояново сейчас строит уже проверенный подрядчик тот же «Ханты-Мансийскдорстрой». Срок сдачи запланирован на сентябрь 2018.