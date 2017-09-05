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← «Золотая маска» заглянула в Краснокамск

Нашлись живые и невредимые

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листовка

Женщину и ее 3-летнего сына, которых накануне искали полиция и волонтеры, нашли живыми в Чусовском районе. Исходной точкой поиска был поселок Горный, где маму с ребенком видели последний раз 6 дней назад. Добровольцы расклеивали листовки, размещали фото в соцсетях. Как выяснилось, девушка поссорилась с сожителем и вместе с ребенком уехала в деревню Восход, где живут ее родственники.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 05.09.2017 в 18:21 в рубрике - Вести Пермь

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