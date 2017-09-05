Нашлись живые и невредимые

Женщину и ее 3-летнего сына, которых накануне искали полиция и волонтеры, нашли живыми в Чусовском районе. Исходной точкой поиска был поселок Горный, где маму с ребенком видели последний раз 6 дней назад. Добровольцы расклеивали листовки, размещали фото в соцсетях. Как выяснилось, девушка поссорилась с сожителем и вместе с ребенком уехала в деревню Восход, где живут ее родственники.