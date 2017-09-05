«Золотая маска» заглянула в Краснокамск

В Краснокамске открылся осенний сезон фестиваля «Золотая маска». Спектакли-лауреаты и номинанты премии этого года отправились в гастрольный тур по 8 городам России, затем в Латвию, Эстонию и Беларусь. Зрители Краснокамска увидели постановку Российского академического молодежного театра «Сказки на всякий случай».

«Сказки на всякий случай» - это двенадцать микропьесок современного сказочника Евгения Клюева, ныне живущего в Дании. Они напоминают одновременно и скетчи, и притчи, и лирические миниатюры. В них и ложь, и намек. И всё очень просто для детей, и с двойным подтекстом для взрослых.

Спектакль начинается с первой новеллы, которая называется «По законам живой природы». Внешне она самая простая. На полянке перед ручейком собрались кузнечик, лягушонок и аистёнок. Они сразу же подружились, но потом узнали, кто есть кто, и по закону живой природы они должны съесть друг друга, но как же быть - ведь они уже друзья навек.

В спектакле занято всего 7 актёров. Они пребывают в состоянии постоянной трансформации. Не успела одна актриса побыть маленьким лягушонком, как уже становится вареньем из пирожка. А Алексей Мишаков из слона превращается в облако, затем в почтовый ящик.

При этом актёры на сцене говорят очень простым, иногда даже детским языком, но темы, которые они затрагивают и раскрывают, оказываются совсем непростые и не детские.

Детскими сказками фестиваль «Золотая маска» открыла гастрольный тур по городам России.