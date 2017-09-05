Родители школьников могут пожаловаться на поборы и плохое питание
5 сентября в Прикамье пройдет прямая линия для родителей школьников. С 11.00 часов до 12.00 можно будет пожаловаться на поборы, плохое питание или проконсультироваться по любым другим темам, связанным с учебой. Прямая линия организована приемной президента России в Пермском крае. На вопросы родителей ответят представители Министерства образования, управления Роспотребнадзора, аппарата Уполномоченного по правам ребенка. Обращения будут принимать с 11.00 до 12.00 по телефону 217-68-90.
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