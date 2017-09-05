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Пермский марафон: участники, детали, эмоции

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старт

6 тысяч человек собрал под свои знамена Пермский международный марафон. Из них половина – любители, взявшиеся преодолеть самую короткую дистанцию - в 3 километра. И этот отрезок дался многим с трудом. Полмиллиона рублей увез с собой в Москву победитель Пермского международного марафона среди мужчин Дмитрий Сафронов. Столько же досталось Анастасии Кушниренко из Перми.

Сразу после старта людское море растянулось по всей дистанции – Ленина, Комсомольскому проспекту, Сибирской. Испытать себя на Пермском международном марафоне решились 6 тысяч человек. На выбор - 3, 10, 21 и 42 км. Общий призовой фонд - 1 млн 900 тысяч рублей.

марафон

После двух часов бега чемпиону Европы Дмитрию Сафронову пришлось восстанавливать дыхание прямо во время многочисленных фотосессий. Победа, по словам именитого спортсмена, досталась не без боя.

Избитая фраза - главное не победа, главное - участие на Международном Пермском марафоне не для красного словца, ведь каждый кто финишировал получил оригинальную медаль с пермским звериным стилем.

марафон

На масс-старт 3 тысячи метров заявились более 3 тысяч человек. И уже не важно, какой статус в обществе. Дмитрий Самойлов и Максим Решетников пробежали "трешку" за 20 минут с небольшим, как большинство: от мала до велика.

Губерниев

Комментировали происходящие Вадим Злобин, мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, и Дмитрий Губерниев, который во время поиска родителей потерявшегося в толпе ребёнка определил основную миссию большого события - Пермский марафон соединяет сердца!

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 05.09.2017 в 10:47 в рубрике - Вести Пермь

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