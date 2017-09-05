Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Прикамье без вести пропали женщина с ребенком

Березники готовятся к большому новоселью

смотреть видео

домики

На 99% готовы три дома первой очереди нового жилого комплекса «Любимов» в Березниках. Сюда приедут жить люди, вынужденные покинуть свои квартиры из-за провала на руднике. Об этом временно исполняющему обязанности губернатора Пермского края Максиму Решетникову доложил генеральный директор АО «Корпорация развития Пермского края» Дмитрий Ильин. Помимо названных, еще в двух многоэтажках завершаются отделочные работы и придомовое благоустройство. Уже в сентябре начнется строительство второй очереди жилого комплекса - это еще порядка 2,5 тысяч квартир. В это же время специалисты приступят к проектированию третьей очереди.

За последние месяцы все вопросы, которые препятствовали плановому строительству и расселению аварийного жилья, решены. В этом году федеральное финансирование проекта увеличено на 1,9 млрд рублей. Новый жилой комплекс будет обеспечен всей необходимой социальной, дорожной и коммунальной инфраструктурой. На территории микрорайона будет возведено два детских сада, строительство одного из них уже ведется. Планируется, что в квартале жилого комплекса, где сейчас продолжается заселение пяти домов, разместятся отделение почты и МФЦ,  на днях там открыли продуктовый магазин.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 05.09.2017 в 10:05 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Прикамье без вести пропали женщина с ребенком

Льготные проездные: И снова что-то пошло не так

Борис Мильграм впервые ставит детский спектакль

К пермским детям прибыл «Летучий корабль»

В Перми состоялся засекреченный чемпионат

«Неизведанная Парма»: Как связаны бензин и красивые инста-фото?

Пермский марафон: Как это было?

Первокурсники ПГНИУ принесли клятву верности студенческому братству

«Хочу стать президентом и показывать фокусы!»

В чайковских школах прошли торжественные линейки


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Прикамье без вести пропали женщина с ребенком

Обратите внимание

в Перми

В Прикамье без вести пропали женщина с ребенком

О судьбе молодой женщины и ребенка ничего неизвестно почти неделю.
смотреть видео читать05.09.2017 в 09:43
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Происшествия

Льготные проездные: И снова что-то пошло не так

В Перми в пунктах продажи и пополнения электронных проездных билетов образовались огромные очереди.
смотреть видео читать05.09.2017 в 09:21
Метки: в Перми, Общество

Семья - городской символ счастья

Скоро в Перми появится скульптура, символизирующая семейные ценности.
читать04.09.2017 в 18:00
Метки: в Перми, Общество

Борис Мильграм впервые ставит детский спектакль

Все тайны узнаем 25 ноября. Именно на эту дату назначена премьера спектакля «Карлик Нос».
смотреть видео читать04.09.2017 в 17:37
Метки: в Перми, Культура, Общество

К пермским детям прибыл «Летучий корабль»

Летучий корабль - спектакль-мюзикл, сценическая версия культового советского мультфильма 70-х годов.
смотреть видео читать04.09.2017 в 17:15
Метки: в Перми, Культура, Общество

в России

В Перми состоялся засекреченный чемпионат

Особенность соревнований спортсменов нацгвардии - их закрытость. Праздных зрителей нет и быть не может.
смотреть видео читать04.09.2017 в 16:09
Метки: в Перми, в России, Спорт

Все бегут!

Участники Пермского международного марафона на низком старте - начало забега 3 сентября в 9:00.
смотреть видео читать03.09.2017 в 07:15
Метки: в Перми, Общество, Спорт, в России

Историю дивизии чёрных ножей оцифруют

Центр документации приступил к оцифровке архивных фондов об истории Уральского добровольческого танкового корпуса.
смотреть видео читать01.09.2017 в 17:06
Метки: в Перми, в России, Общество

Приоритет круга: В России изменят правила кругового движения

Проект постановления в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения.
смотреть видео читать01.09.2017 в 15:16
Метки: в Перми, Общество, в России

Удача на даче: всё про фасоль

Можно ли вырастить фасоль на Урале?
смотреть видео читать31.08.2017 в 14:54
Метки: в Перми, в России, Общество
Лента новостей RSS каналы

Березники готовятся к большому новосельюБерезники готовятся к большому новоселью

В Прикамье без вести пропали женщина с ребенкомВ Прикамье без вести пропали женщина с ребенком

Льготные проездные: И снова что-то пошло не такЛьготные проездные: И снова что-то пошло не так

Вести. Кудымкар 4.09.2017Вести. Кудымкар 4.09.2017

Павел Миков: «Каждой проблеме - особое внимание»Павел Миков: «Каждой проблеме - особое внимание»

Семья - городской символ счастьяСемья - городской символ счастья

Борис Мильграм впервые ставит детский спектакльБорис Мильграм впервые ставит детский спектакль

К пермским детям прибыл «Летучий корабль»К пермским детям прибыл «Летучий корабль»

Вести. Кудымкар 01.09.2017Вести. Кудымкар 01.09.2017

По краю ожидаются сильные дождиПо краю ожидаются сильные дожди

В Перми состоялся засекреченный чемпионатВ Перми состоялся засекреченный чемпионат

«Неизведанная Парма»: Как связаны бензин и красивые инста-фото?«Неизведанная Парма»: Как связаны бензин и красивые инста-фото?

Детям подарят шанс научиться говорить красивоДетям подарят шанс научиться говорить красиво

Инициативные выигрывают!Инициативные выигрывают!

Жители «двухэтажек» будут меньше платить за отоплениеЖители «двухэтажек» будут меньше платить за отопление

Пермский марафон: Как это было?Пермский марафон: Как это было?

Первокурсники ПГНИУ принесли клятву верности студенческому братствуПервокурсники ПГНИУ принесли клятву верности студенческому братству

«Хочу стать президентом и показывать фокусы!»«Хочу стать президентом и показывать фокусы!»

В чайковских школах прошли торжественные линейкиВ чайковских школах прошли торжественные линейки

В Кудымкаре построят новую школуВ Кудымкаре построят новую школу

Кадеты и суворовцы начали учебный годКадеты и суворовцы начали учебный год

Букварь и элифба: День знаний в Бардымском районеБукварь и элифба: День знаний в Бардымском районе

Глава края побывал на Дне знаний в ГорнозаводскеГлава края побывал на Дне знаний в Горнозаводске

Как марафонцы настраивались на победуКак марафонцы настраивались на победу

По Северной дамбе пустили трамваиПо Северной дамбе пустили трамваи

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru