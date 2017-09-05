В Прикамье без вести пропали женщина с ребенком

Следственный комитет взял на себя руководство поисками пропавшей Екатерины Климовой и ее трехлетнего сына Никиты. О судьбе молодой женщины и ребенка ничего неизвестно почти неделю. Они ушли из дома в поселке Горный Пермского района и пропали. Причем ранее мать никогда не отлучалась надолго. Уже несколько дней их ищут волонтеры. Они распространяют ориентировки на улицах и в социальных сетях. Пока безрезультатно. Следственный комитет уголовного дела еще не возбуждал, однако проверку начал.

Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "Ушла из дома, пока по непонятным причинам, наши следователи проводят поверку по данному факту, выясняют все обстоятельства исчезновения и условия жизни и воспитания малолетнего ребёнка".