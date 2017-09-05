Льготные проездные: И снова что-то пошло не так

В Перми в пунктах продажи и пополнения электронных проездных билетов вновь образовались очереди, причем гораздо больше, чем это было в начале августа, когда впервые появилась эта проблема. Точек обслуживания пассажиров катастрофически не хватает. По августовским обещаниям, к сегодняшнему дню их должно было стать 42. Что на самом деле?

Чтобы пополнить свой проездной, потребуется как минимум час. С наступлением сентября количество льготников увеличилось в 4-5 раз. В очереди преимущественно школьники и студенты. Причем некоторые все еще не сразу находят точку продажи.

В августе провели конкурс, и право продажи льготных муниципальных проездных осталось у «Почтобанка». Он в свою очередь должен был подключить агентов, чтобы открыть дополнительные окна продажи. Ими стали «Инкомус» и Центральная касса. Обещанных 42 точек к 4 сентября не открылось. Работают только 20. В «Почтобанке» это объяснили техническими неполадками. В «Гортранс» же такие очереди объясняют человеческим фактором. Говорят, что про проездные люди вспоминают в последний момент.

Анатолий Путин, начальник МКУ «Гортранс»: "С 21 по 27 числа месяца в день приходит по 100-200 человек. А в последние 2 дня по 4-5 тысяч. Если это количество растянуть на все 10 дней, такой проблемы не будет".

Но те, кто сегодня вынужден выстаивать часовую очередь, считают, что дело не в этом.

Юрий Патраков: "Если уж меняют контрагента, надо было подготовиться хорошенечко. А не так спонтанно все делать. Зачем вызывать лишнее недовольство и проблемы у людей".

Как обещают, все 42 пункта заработают в ближайшее время. Только вот пополнять документы на этот месяц уже не будет необходимости. Ну, а в ближайшие дни льготникам все же придется выделить пару часов, чтобы выстоять очередь.

До конца недели планируют открыть еще 4 пункта продажи проездных - на Ленина, Крисанова, Лебедева и Куфонина. О появлении новых точек и их адреса можно узнать на сайте «Гортранса».