Глава края побывал на Дне знаний в Горнозаводске

В День знаний не только пермские школы в центре внимания. С торжественной линейки в Горнозаводске начался визит главы региона Максима Решетникова. Начался с праздника, продолжился разговором на серьезные темы.

К четырём прибавить два и по слогам читать слова. Перед классным часом обязательная праздничная линейка. У горнозаводской школы №3 в этом году она стала особенной. Торжественную часть во время рабочей поездки в Горнозаводский район посетил временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.

Первый звонок и первый урок, на котором ребятам рассказали о самой школе, например, что на сегодняшний день в «тройке» обучаются 797 человек.

День знаний стал не единственным пунктом в повестке врио губернатора. Максим Решетников посетил градообразующее предприятие «Горнозаводскцемент» и центральную районную больницу, где сейчас идет ремонт.

Доступная медицина, наличие рабочих мест и качественное образование - взаимосвязаны. Одна из основных задач на новый учебный год – обновление школ.

Перед краевыми властями стоит задача ликвидировать двухсменный режим обучения в средних учебных заведениях. Для этого будет построено 27 новых школ, в которые смогут пойти 15 тысяч учеников.