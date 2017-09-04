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← По Северной дамбе пустили трамваи

Как марафонцы настраивались на победу

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марафон

Накануне международного марафона участники и гости набирались сил и хорошего настроения. Что общего между словами "макароны" и "победа"?

Самое интересное в наборе каждого участника марафона это номер с электронным чипом. Он зафиксирует результат и отправит эти цифры смс-сообщением владельцу. На регистрацию выстраиваются очереди. Участников около шести тысяч из 13 стран мира. Главный приз - полмиллиона рублей.

паста

В наборе каждого спортсмена профессионала или любителя - приглашение на Pasta Party. Это вечеринка, на которой можно подкрепиться пастой - фарфалле с маслом, пенне со шпинатом, Болоньезе и Карбонара. Еда - тоже часть подготовки к забегу.

Но одной еды мало. Пожалуй, главный вопрос, который волнует марафонцев - как подготовиться к серьезным дистанциям. Здесь все способы хороши - от восточных практик до черлидинга. Тай бо, цигун, ушу, стрэтчинг, кангу джамп. Все эти техники разминают мышцы или настраивают дыхание. Впрочем, некоторые даже во время торжественного старта первого пермского марафона не отказывается и от традиционной пробежки. 

номер

Что касается победителей. Пожалуй, ими уже стали все зарегистрировавшиеся. Ведь участие требует тренировок, а тренировки - времени. Кому-то пришлось подняться с дивана, отказаться лишний раз от кафе или раньше уйти с работы. Пробежаться и совершить, может, небольшую, но победу над самим собой.

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 04.09.2017 в 10:31 в рубрике - Вести Пермь

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