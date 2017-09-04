Букварь и элифба: День знаний в Бардымском районе

День знаний в Бардымском районе. Учителя, словно родители, волнуются, поправляют бантики и косички. Репетируют торжественную линейку. В школе села Акбаш открывают мемориальную доску кавалеру ордена мужества Ильдусу Кучукбаеву. Здесь о нем знает каждый.

У Дня знаний на юге Прикамья своя специфика. Привычные праздничные песни звучат на татарском, гостей встречают чак-чаком и даже приветствие депутатов краевого парламента - на национальном языке.

Вместе с обычным букварем первоклассники здесь сегодня получают еще и татарский, называется он элифба, а вообще, по окончанию школы многие ребята Бардымского района знают аж пять языков.

Атмосфера семейная. Школа для селян - центр притяжения. Здесь и учатся, поют, рисуют, и занимаются спортом, сюда же привозят хорошие новости - в селе Тюндюк в 2019 году будет новая школа. Строительство должно начаться в 2018-м. Нынешнее здание мало того что еще деревянное, сильно обветшало. Кроме того, начальная, средняя школы и столовая - все в разных зданиях. Новая двухэтажная объединит 220 учеников.