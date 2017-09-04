Победу в марафоне одержали Дмитрий Сафронов и Анастасия Кушниренко

На Пермском международном марафоне победу одержали москвич Дмитрий Сафронов (результат 2 часа 13 минут 32 секунды) и пермячка Анастасия Кушниренко (результат 2 часа 28 минут 44 секунды). Победители получили сертификаты на 500 тысяч рублей.

В 9 утра на дистанции 10 км, 21,1 км и 42,195 км вышли 2669 спортсменов. Пермяки и гости города бежали по центральным улицам Перми – Ленина, Комсомольскому проспекту, Сибирской. Комментировали грандиозное спортивное событие российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе Вадим Злобин.

Днем прошел самый массовый забег на 3 км. На старт вышло 2892 участника.

Накануне марафона в 23.00 часа и до 16.00 3 сентября была запрещена парковка по маршруту Международного марафона и на пересекающихся улицах. Трасса марафона началась от Театра-Театра, далее марафонцы проследовали по улице Ленина и Комсомольскому проспекту, по Сибирской до 1-й Красноармейской и обратно.