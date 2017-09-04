В Перми отметили День знаний

Практически 1600 детских садов, школ и колледжей в Пермском крае открыли свои двери для более чем полумиллиона детей. 14 тысяч человек отправились в школы Перми, из которых лучшей на сегодня признана 146-я – она в списке 50 лучших по стране. С нее же начал свои поздравления глава города.

В одной из лучших школ Перми нет первоклассников. Все потому что физику и высшую математику начинают изучать позже. При этом лирики у учеников здесь ничуть не меньше чем у других, особенно когда говорят о своей Alma Mater.

146-я пермская школа вошла в топ-50 российских учебных заведений. С этим событием и приехал поздравить учеников и учителей глава Перми Дмитрий Самойлов. Программа на ближайший учебный год уже впечатляет.

В 93-й пермской школе своя торжественная линейка. Традиционно здесь же присутствуют шефы из пермской приборостроительной компании, для многих учеников - будущие работодатели.

Сегодня практически у каждой школы в Перми есть свое направление. Для 146-й изюминкой стала кластер «Фотоника». Это постоянное практическое сотрудничество с Пермской приборостроительной компаний, и особый набор для уроков физики, которого не встретишь в обычной школе.

В ближайшее время 93-ю школу ожидает строительство нового корпуса на 400 мест. Он уже запроектирован. В следующем году обещают открыть новые здания в 59-й и 42-й школах. При этом если удастся получить федеральное финансирование, в ближайшие пять лет в Перми откроется еще 7 новых школ.

Для 14 тысяч первоклассников Перми сегодня все только начинается. Как и по всей стране, первый в расписании - урок мира.