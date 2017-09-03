В Перми проходит молодежный форум

3 сентября, на городской эспланаде Перми состоится «Молодежный форум. Пермский период», который направлен на взаимодействие между властью и молодежью. Участников форума ждут лекции и практические занятия по темам волонтерства, киберспорта, молодежных медиа, творчества, истории и культурологии. Пройдут мастер-классы по организации событий в спортивной, культурно-музейной, творческой сфере. Молодых профессионалов ждут презентации и дискуссии по журналистике, предпринимательству, робототехнике. В перерывах между лекциями и мастер-классами участники форума смогут посмотреть гонки на квадрокоптерах, бои роботов-танков, шоу-матч по киберспорту. Для всех желающих будут организованы сквозные лекции федеральных экспертов из различных областей, публичные лекции топ-менеджеров крупнейших российских и пермских компаний. Пройдет стратегическая сессия в формате TEDх, где хэдлайнером выступит Глава края Максим Решетников. Программа форума завершится просмотром лучших работ международного кинофестиваля «Лампа» с молодежной тематикой и концертной программой. Принять участие в мероприятии смогут молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие на территории Пермского края. Результатом работы форума будет новая молодежная политика края, которая будет разработана при участии и для молодёжи.