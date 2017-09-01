Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Историю дивизии чёрных ножей оцифруют

Пермское доброе: Из чего вырастает счастье?

смотреть видео

счастье

1 сентября в музее современного искусства «PERMM» открывается выставка «Пермское доброе. Из чего вырастает счастье?».  Арт-объекты для нее создавали пермские школьники вместе с московскими художниками. Подготовка к выставке идёт уже почти неделю. Взрослые и дети создают что-то грандиозное.

Выставка «Пермское доброе: Из чего вырастает счастье» - это совместный проект «Чердака», музея современного искусства «PERMM» и московской студии "ДЭЗ №5", созданной группой столичных архитекторов и художников во главе с Михаилом Лабазовым в 1986 году. Открытость современного искусства, свобода творчества, действий, идей и выбора материала – вот основные принципы работы студий.

Михаил Ямантаев, архитектор (г. Москва): "Основная цель – принести детям понимание того, что все, что они придумают, это реально воплотить. Для многих ребят интересно само происходящее вокруг, как могут работать строительные материалы".

В ход идут материалы как традиционные, так и нехудожественные - скотч, картон, проволока, пенопласт, крафтовая бумага и другие. К этой выставке пермские дети готовились почти полгода. Сначала работали над эскизом, затем – над макетом, а теперь завершающий этап – создание арт-объектов. В результате юные художники создали более двух десятков самых разных трёхмерных объектов – это и материальные ценности, и живые существа, и воплощённые чувства и эмоции, и даже фантастические машины счастья.

Что ж, небольшую завесу творческого процесса нам удалось приоткрыть. Раскрывать всех секретов не будем. Выставка «Пермское доброе» займет 2 этажа – первый и третий, и будет работать с 1 сентября до 22 октября.

Карина Бурьян

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 01.09.2017 в 17:55 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Историю дивизии чёрных ножей оцифруют

Настоящий книжный рай!

В Перми загорелся троллейбус

7 тысяч рублей в час: как пермяки собрали деньги на лечение новорожденной

Пермская школа вошла в Топ-50 школ России

Приоритет круга: В России изменят правила кругового движения

Летний Гран-при: В Чайковский съедутся лучшие летающие лыжники мира

«Парма» готовится к новому сезону

В Чусовом МАЗ опрокинулся в кювет

Первым соперником «Амкара» в Кубке России станет воронежский «Факел»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Историю дивизии чёрных ножей оцифруют

Обратите внимание

в Перми

Пермское доброе: Из чего вырастает счастье?

Арт-объекты для новой выставки музея «PERMM» создавали пермские школьники вместе с московскими художниками.
смотреть видео читать01.09.2017 в 17:55
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермь - зеленый город

В сентябре в Перми начинается осенний этап озеленительной кампании.
читать01.09.2017 в 17:33
Метки: в Перми, Общество

Историю дивизии чёрных ножей оцифруют

Центр документации приступил к оцифровке архивных фондов об истории Уральского добровольческого танкового корпуса.
смотреть видео читать01.09.2017 в 17:06
Метки: в Перми, в России, Общество

Настоящий книжный рай!

Большая книжная ярмарка будет работать в Перми до 3 сентября включительно.
смотреть видео читать01.09.2017 в 16:45
Метки: в Перми, Культура, Общество

В Перми загорелся троллейбус

ЧП с участием общественного транспорта произошло в Перми.
смотреть видео читать01.09.2017 в 16:23
Метки: в Перми, Общество, Происшествия

в России

Историю дивизии чёрных ножей оцифруют

Центр документации приступил к оцифровке архивных фондов об истории Уральского добровольческого танкового корпуса.
смотреть видео читать01.09.2017 в 17:06
Метки: в Перми, в России, Общество

Приоритет круга: В России изменят правила кругового движения

Проект постановления в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения.
смотреть видео читать01.09.2017 в 15:16
Метки: в Перми, Общество, в России

Удача на даче: всё про фасоль

Можно ли вырастить фасоль на Урале?
смотреть видео читать31.08.2017 в 14:54
Метки: в Перми, в России, Общество

История на экране: День знаний

Оказывается, День знаний довольно молодой праздник.
смотреть видео читать31.08.2017 в 14:06
Метки: в Перми, в Пермском крае, в России, Образование

Женская сборная России по футболу завоевала «бронзу» Универсиады

Два из забитых мячей на счету бомбардира пермского клуба «Звезда-2005» Екатерины Пантюхиной.
смотреть видео читать30.08.2017 в 12:08
Метки: в России, В мире, Спорт
Лента новостей RSS каналы

Пермское доброе: Из чего вырастает счастье?Пермское доброе: Из чего вырастает счастье?

Пермь - зеленый городПермь - зеленый город

Историю дивизии чёрных ножей оцифруютИсторию дивизии чёрных ножей оцифруют

Настоящий книжный рай!Настоящий книжный рай!

В Перми загорелся троллейбусВ Перми загорелся троллейбус

7 тысяч рублей в час: как пермяки собрали деньги на лечение новорожденной7 тысяч рублей в час: как пермяки собрали деньги на лечение новорожденной

Пермская школа вошла в Топ-50 школ РоссииПермская школа вошла в Топ-50 школ России

Приоритет круга: В России изменят правила кругового движенияПриоритет круга: В России изменят правила кругового движения

В МЧС подвели печальные итоги купального сезонаВ МЧС подвели печальные итоги купального сезона

Летний Гран-при: В Чайковский съедутся лучшие летающие лыжники мираЛетний Гран-при: В Чайковский съедутся лучшие летающие лыжники мира

«Парма» готовится к новому сезону«Парма» готовится к новому сезону

В Чусовом МАЗ опрокинулся в кюветВ Чусовом МАЗ опрокинулся в кювет

Первым соперником «Амкара» в Кубке России станет воронежский «Факел»Первым соперником «Амкара» в Кубке России станет воронежский «Факел»

Справки больше не проблемаСправки больше не проблема

Купить проездные станет прощеКупить проездные станет проще

Густой туман стал причиной задержки авиарейсовГустой туман стал причиной задержки авиарейсов

СПИД не спит: пермяки прошли тест на ВИЧСПИД не спит: пермяки прошли тест на ВИЧ

Пермь: история города как история горожанПермь: история города как история горожан

Пермские школьники отказались от букетов ради больного ребенкаПермские школьники отказались от букетов ради больного ребенка

Пермяки будут платить за отопление по-новомуПермяки будут платить за отопление по-новому

«ЕвроХим» построит в Березниках микрорайон для своих сотрудников«ЕвроХим» построит в Березниках микрорайон для своих сотрудников

Новую школу отказались принимать категорическиНовую школу отказались принимать категорически

1 сентября - День знаний1 сентября - День знаний

Узнай ВИЧ-статус: быстро, бесплатно, анонимноУзнай ВИЧ-статус: быстро, бесплатно, анонимно

Золотая баба и идолы манси: в Прикамье открыли экотропу «Легенды Вишеры»Золотая баба и идолы манси: в Прикамье открыли экотропу «Легенды Вишеры»

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru