1 сентября в музее современного искусства «PERMM» открывается выставка «Пермское доброе. Из чего вырастает счастье?». Арт-объекты для нее создавали пермские школьники вместе с московскими художниками. Подготовка к выставке идёт уже почти неделю. Взрослые и дети создают что-то грандиозное.

Выставка «Пермское доброе: Из чего вырастает счастье» - это совместный проект «Чердака», музея современного искусства «PERMM» и московской студии "ДЭЗ №5", созданной группой столичных архитекторов и художников во главе с Михаилом Лабазовым в 1986 году. Открытость современного искусства, свобода творчества, действий, идей и выбора материала – вот основные принципы работы студий.

Михаил Ямантаев, архитектор (г. Москва): "Основная цель – принести детям понимание того, что все, что они придумают, это реально воплотить. Для многих ребят интересно само происходящее вокруг, как могут работать строительные материалы".

В ход идут материалы как традиционные, так и нехудожественные - скотч, картон, проволока, пенопласт, крафтовая бумага и другие. К этой выставке пермские дети готовились почти полгода. Сначала работали над эскизом, затем – над макетом, а теперь завершающий этап – создание арт-объектов. В результате юные художники создали более двух десятков самых разных трёхмерных объектов – это и материальные ценности, и живые существа, и воплощённые чувства и эмоции, и даже фантастические машины счастья.

Что ж, небольшую завесу творческого процесса нам удалось приоткрыть. Раскрывать всех секретов не будем. Выставка «Пермское доброе» займет 2 этажа – первый и третий, и будет работать с 1 сентября до 22 октября.