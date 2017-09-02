Специальный репортаж: «Русский мир» в Чайковском

В Чайковском прошел большой межрегиональный форум «Русский мир». Основная идея и миссия события – сохранение, поддержка и развитие традиций русской культуры среди населения Пермского края и России, пропаганда русской истории, литературы и языка, развитие межнационального общения и сотрудничества между народами, традиционно населяющими земли нашего края.

Емкая, многогранная, глубокая - ценность русской культуры, ее открытость всем народам, традиционно населяющим землю Прикамья.

Вот и поток делегации в многоцветье национальных костюмов, казалось, заполонил всю Аллею Славы, а затем и площадь перед Дворцом Молодежи. Форум "Русский мир" принимал в этом году самый молодой город - Чайковский.

"Русский мир" - одно из общественно значимых мероприятий в крае, и поэтому сюда съезжаются творческие коллективы со всего Прикамья. Открывают праздничное шествие пермяки, а также представители национально-культурных объединений.

Мультикультурный фестиваль с каждым годом приобретает свои неповторимые пермские черты. Например, глубоко символичен танец с нитью - живая связь времен и поколений. Чайковский - одна из немногих территорий, где сумели сохранить древние традиции русского населения.

Обряды и обычаи, которыми жили предки, вылились в яркое самобытное зрелище. Уникальная возможность прикоснуться к истокам национальной культуры, к истории того места, где проходит форум. И какая же встреча гостей без хлебосольного русского гостеприимства и общего хоровода. На форуме людей разных национальностей объединяют общие исторические корни, любовь к творчеству и дружба между народами.

Лирические, задорные, народные, бардовские - повсюду звучали песни. А на площадке "Живая старина" можно было послушать аутентичный фольклор, познакомиться с историей русского народного костюма. В ремесленных рядах можно было научиться ручному ткачеству и берестоплетению, и даже гончарному делу. Мастер-классы пользовались большой популярностью.

Благодаря поддержке администрации губернатора праздник русской культуры широко шагает по Прикамью. А право на проведение пятнадцатого форума "Русский мир" в 2018 году получили жители Октябрьского района.