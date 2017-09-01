Историю дивизии чёрных ножей оцифруют

Центр документации общественных организаций Свердловской области приступил к оцифровке архивных фондов об истории Уральского добровольческого танкового корпуса - механизированного соединения, которое в годы Великой Отечественной войны немцы прозвали дивизией «черных ножей». Работы завершатся весной 2018 года, когда будет отмечаться 75-летие создания соединения. Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован в 1943 году на средства рабочих и колхозников Урала. Соединение было укомплектовано добровольцами из Свердловской, Челябинской и Молотовской областей. В частности, на территории Молотовской области были сформированы танковая и мотострелковая бригады, минометный полк и ремонтная база.