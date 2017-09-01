Справки больше не проблема

В Перми изменен порядок прохождения медицинской комиссии для поступления в детские сады, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. Так, во всех детских поликлиниках города начали работу кабинеты по выдаче справок. В них можно получить все необходимые медицинские справки для поступления и посещения ребенком детского дошкольного учреждения. Дети, которые идут в садик впервые, смогут, минуя посещение участкового педиатра, сразу получить направление на прохождение осмотров у специалистов. Дети, которые идут в садик повторно, смогут получить в кабинете либо направление на анализ, либо готовую справку, если результаты анализа уже есть.