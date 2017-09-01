Купить проездные станет проще
С 4 сентября будет увеличено количество точек продаж муниципальных проездных документов. Всего будет работать 42 пункта. Как рассказали в «Горстрансе», по итогам аукциона на оказание услуг по выдаче и пополнению льготных проездных документов оператором стал «Почтобанк». Согласно контракту, кроме нынешних 19 действующих отделений, пополнить проездной можно будет в дополнительных пунктах партнеров агента. Информация о подключении остальных пунктов будет размещаться на сайте «Гортранса» по мере их введения в работу.
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