Купить проездные станет проще

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С 4 сентября будет увеличено количество точек продаж муниципальных проездных документов. Всего будет работать 42 пункта. Как рассказали в «Горстрансе», по итогам аукциона на оказание услуг по выдаче и пополнению льготных проездных документов оператором стал «Почтобанк». Согласно контракту, кроме нынешних 19 действующих отделений, пополнить проездной можно будет в дополнительных пунктах партнеров агента. Информация о подключении остальных пунктов будет размещаться на сайте «Гортранса» по мере их введения в работу.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 01.09.2017 в 12:00 в рубрике - Вести Пермь

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